سعر BOBS (BOBS)
سعر BOBS (BOBS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BOBS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BOBS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.18
- تغيير سعر BOBS خلال اليوم هو +0.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BOBS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BOBS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BOBS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BOBS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.69%
|30 يوم
|$ 0
|-32.99%
|60 يوم
|$ 0
|-29.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BOBS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.69%
-14.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Embracing the spirit of community hilarity, $BOBS is more than just a meme coin on the Avalanche network
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