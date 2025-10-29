معلومات سعر BOBBY Rizz (BOBBY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.73% تغير السعر (1يوم) -0.24% تغير السعر (7 أيام) -22.49% تغير السعر (7 أيام) -22.49%

سعر BOBBY Rizz (BOBBY) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BOBBY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBOBBY على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BOBBY +1.73% على مدار الساعة الماضية، -0.24% على مدار 24 ساعة، و -22.49% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BOBBY Rizz (BOBBY)

القيمة السوقية $ 15.16K$ 15.16K $ 15.16K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.16K$ 15.16K $ 15.16K إمداد دورة التداول 999.91M 999.91M 999.91M إجمالي العرض 999,911,396.467979 999,911,396.467979 999,911,396.467979

القيمة السوقية الحالية لـ BOBBY Rizz هي $ 15.16K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BOBBY يبلغ 999.91M، مع إجمالي عرض 999911396.467979. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.16K.