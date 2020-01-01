توكنوميكس BNSD Finance (BNSD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BNSD Finance (BNSD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BNSD Finance (BNSD) Users would get yield in the form of BNSD (BNS defi) a token which we have released specific to this. What are the salient features of BNSD: Super high APYs

Multiple pools in which you can farm

Extremely Deflationary release overtime

Halving built in. 4 halvings happening where block rewards reduce.

Block rewards start with 1000 rewards per ETH block of BNSD and then reduce based on halving in the following fashion

1000 - 500 1 day from genesis block

500 - 250 7 days

250-125 30 days

125 - 100 90 days

Just 4% of rewards are reserved for dev funds. This is lowest in comparison across other defi projects like Sushi

Best part 50% of the dev funds are used for buying bns on a periodic basis

Contract is super clean as there is no mint function there except for the block rewards which are happening every block. So there is no risk associated with it. No time lock needed as only BNSChef can mint rewards and those rewards are specific to block" الموقع الرسمي: https://bns.finance/ اشتر BNSD الآن!

توكنوميكس BNSD Finance (BNSD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BNSD Finance (BNSD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 19.56K $ 19.56K $ 19.56K إجمالي العرض: $ 472.90M $ 472.90M $ 472.90M العرض المتداول: $ 187.09M $ 187.09M $ 187.09M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 49.43K $ 49.43K $ 49.43K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.276547 $ 0.276547 $ 0.276547 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000048 $ 0.000048 $ 0.000048 السعر الحالي: $ 0.00010453 $ 0.00010453 $ 0.00010453 معرفة المزيد عن سعر BNSD Finance (BNSD)

توكنوميكس BNSD Finance (BNSD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BNSD Finance (BNSD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BNSD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BNSD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BNSD، استكشف السعر المباشر لتوكن BNSD!

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