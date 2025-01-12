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سعر BNSD Finance (BNSD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 48.18K . يتم تحديث سعر BNSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BNSD Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.21K - تغيير سعر BNSD Finance خلال اليوم هو -12.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 187.09M

أداء سعر BNSD Finance (BNSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BNSD Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BNSD Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BNSD Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BNSD Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -12.26% 30 يوم $ 0 -43.05% 60 يوم $ 0 -47.15% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BNSD Finance (BNSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BNSD Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.276547$ 0.276547 $ 0.276547 تغير السعر (1 ساعة) +0.48% تغير السعر (1يوم) -12.26% تغير السعر (7 أيام) -25.22%

معلومات سوق BNSD Finance (BNSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: