سعر BNSD Finance (BNSD)
سعر BNSD Finance (BNSD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 48.18K. يتم تحديث سعر BNSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BNSD Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.21K
- تغيير سعر BNSD Finance خلال اليوم هو -12.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 187.09M
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خلال اليوم، كان سعر BNSD Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BNSD Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BNSD Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BNSD Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-12.26%
|30 يوم
|$ 0
|-43.05%
|60 يوم
|$ 0
|-47.15%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BNSD Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.48%
-12.26%
-25.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Users would get yield in the form of BNSD (BNS defi) a token which we have released specific to this. What are the salient features of BNSD: - Super high APYs - Multiple pools in which you can farm - Extremely Deflationary release overtime - Halving built in. 4 halvings happening where block rewards reduce. - Block rewards start with 1000 rewards per ETH block of BNSD and then reduce based on halving in the following fashion - 1000 - 500 1 day from genesis block - 500 - 250 7 days - 250-125 30 days - 125 - 100 90 days - Just 4% of rewards are reserved for dev funds. This is lowest in comparison across other defi projects like Sushi - Best part 50% of the dev funds are used for buying bns on a periodic basis - Contract is super clean as there is no mint function there except for the block rewards which are happening every block. So there is no risk associated with it. No time lock needed as only BNSChef can mint rewards and those rewards are specific to block"
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