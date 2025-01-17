احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر B3X مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر B3X.

سعر Bnext B3X (B3X) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر B3X مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bnext B3X الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.26K - تغيير سعر Bnext B3X خلال اليوم هو -7.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bnext B3X (B3X) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bnext B3X مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bnext B3X مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bnext B3X مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bnext B3X مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.88% 30 يوم $ 0 -23.97% 60 يوم $ 0 -28.21% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bnext B3X (B3X)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bnext B3X: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02009271$ 0.02009271 $ 0.02009271 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) -7.88% تغير السعر (7 أيام) -13.40%

معلومات سوق Bnext B3X (B3X)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: