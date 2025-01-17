سعر Bnext B3X (B3X)
سعر Bnext B3X (B3X) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر B3X مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bnext B3X الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.26K
- تغيير سعر Bnext B3X خلال اليوم هو -7.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bnext B3X مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bnext B3X مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bnext B3X مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bnext B3X مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.88%
|30 يوم
|$ 0
|-23.97%
|60 يوم
|$ 0
|-28.21%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bnext B3X: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.00%
-7.88%
-13.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The B3X token is a utility token that underpins the entire Bnext ecosystem, whose mission is to bring financial freedom to a global community of banked and unbanked by expanding access to a growing selection of next-generation financial tools and remaining committed to continuously improving the user experience. The continued support from Borderless Capital will help Bnext to strengthen its growing community and bring more value to users through international expansion. Forthcoming products on the Bnext roadmap include a robust reward system, a diversified marketplace, the crypto wallet app with buying and selling conditions, international money transfers, user discounts, and more.
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