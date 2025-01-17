سعر Bndr (SWIPES)
سعر Bndr (SWIPES) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SWIPES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bndr الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.20K
- تغيير سعر Bndr خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SWIPES مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SWIPES.
خلال اليوم، كان سعر Bndr مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bndr مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bndr مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bndr مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-27.65%
|60 يوم
|$ 0
|-65.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bndr: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-7.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bndr.ai makes project discovery easy through the integration of AI and blockchain technology. The Bndr.ai platform facilitates seamless connections between users and projects, enhancing the process of discovering new opportunities. Utilizing advanced matchmaking algorithms, Bndr.ai ensures that connections are secure, transparent, and tailored to the unique goals and interests of each user. By analyzing user preferences, interests, and objectives, the recommendation engine facilitates accurate recommendation. Moreover, Bndr.ai leverages both online and on-chain data to provide users with valuable insights. Next to this, real-time data updates and manual entry options ensure the accuracy of project representations, enabling users to find their next favorite project.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SWIPES إلى AUD
A$--
|1 SWIPES إلى GBP
￡--
|1 SWIPES إلى EUR
€--
|1 SWIPES إلى USD
$--
|1 SWIPES إلى MYR
RM--
|1 SWIPES إلى TRY
₺--
|1 SWIPES إلى JPY
¥--
|1 SWIPES إلى RUB
₽--
|1 SWIPES إلى INR
₹--
|1 SWIPES إلى IDR
Rp--
|1 SWIPES إلى PHP
₱--
|1 SWIPES إلى EGP
￡E.--
|1 SWIPES إلى BRL
R$--
|1 SWIPES إلى CAD
C$--
|1 SWIPES إلى BDT
৳--
|1 SWIPES إلى NGN
₦--
|1 SWIPES إلى UAH
₴--
|1 SWIPES إلى VES
Bs--
|1 SWIPES إلى PKR
Rs--
|1 SWIPES إلى KZT
₸--
|1 SWIPES إلى THB
฿--
|1 SWIPES إلى TWD
NT$--
|1 SWIPES إلى CHF
Fr--
|1 SWIPES إلى HKD
HK$--
|1 SWIPES إلى MAD
.د.م--