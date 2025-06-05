سعر BNBULL (BNBULL)
سعر BNBULL (BNBULL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 321.67K. يتم تحديث سعر BNBULL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BNBULL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BNBULL خلال اليوم هو -20.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر BNBULL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BNBULL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BNBULL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BNBULL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-20.54%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BNBULL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.73%
-20.54%
-44.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Race bulls with $BNB in our Telegram game + AI crypto analyzer for smarter trades. Bet, race, analyze, win! Bringing the MEME MADNESS back to BSC with Bull vs Bull PVP battles in Telegram — winner takes the pot, glory, and bragging rights! Let's Make BNB Memes Great Again! Mission: Bring the bull back to Binance! Objective: Unleash the bull on BNB and reignite the Binance-powered bull-run of 2025. This is not just a mission; it's a revolution driven by memes, community passion, and a vision for a decentralized future. BNBull stands as a symbol of power and innovation. Our community is determined to reshape the crypto landscape by infusing energy, humor, and transparency into every aspect of our project.
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