سعر BNBet اليوم

السعر المباشر لمشروع BNBet (BNBET) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BNBET الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BNBET.

يحتل BNBet حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 9,714.91، مع عرض متداول قدره 950.00M BNBET. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BNBET بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00297601، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BNBET بمقدار +0.19% خلال الساعة الماضية و+0.14% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق BNBet (BNBET)

القيمة السوقية $ 9.71K$ 9.71K $ 9.71K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.71K$ 9.71K $ 9.71K إمداد دورة التداول 950.00M 950.00M 950.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BNBet هي $ 9.71K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BNBET يبلغ 950.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.71K.