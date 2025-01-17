سعر BNB Whales (BNB WHALES)
سعر BNB Whales (BNB WHALES) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BNB WHALES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BNB Whales الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.02
- تغيير سعر BNB Whales خلال اليوم هو +0.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BNB Whales مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BNB Whales مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BNB Whales مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BNB Whales مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.23%
|30 يوم
|$ 0
|-10.11%
|60 يوم
|$ 0
|+5.27%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BNB Whales: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.23%
+3.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BNB Whales is a dynamic cryptocurrency that sets itself apart in the market through its innovative features and experienced team. With 50% of the total supply burnt, it exhibits a commitment to reducing the overall supply, which can potentially drive up the value of the remaining tokens. Additionally, the project incorporates a 2% reflection mechanism, rewarding token holders with additional tokens simply by holding BNB Whales in their wallets.To ensure stability and sustainability, the project implements a 6% buyback feature, using this portion of funds to repurchase tokens and maintain liquidity in the market. This buyback mechanism can contribute to price support and reduce potential price fluctuations.
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