سعر BNB Wallstreet Bull اليوم

السعر المباشر لمشروع BNB Wallstreet Bull (WBULL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.56% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WBULL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WBULL.

يحتل BNB Wallstreet Bull حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 18,398.19، مع عرض متداول قدره 1.00B WBULL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WBULL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01251159، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WBULL بمقدار -0.47% خلال الساعة الماضية و+0.66% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق BNB Wallstreet Bull (WBULL)

القيمة السوقية $ 18.40K$ 18.40K $ 18.40K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 18.40K$ 18.40K $ 18.40K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BNB Wallstreet Bull هي $ 18.40K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WBULL يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.40K.