سعر BNB Tiger OG اليوم

السعر المباشر لمشروع BNB Tiger OG (BNBTIGEROG) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BNBTIGEROG الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BNBTIGEROG.

يحتل BNB Tiger OG حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 9,220,126، مع عرض متداول قدره 10,000,000,000,000.00T BNBTIGEROG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BNBTIGEROG بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0.

على المدى القصير، تحرك BNBTIGEROG بمقدار +0.56% خلال الساعة الماضية و+1.99% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق BNB Tiger OG (BNBTIGEROG)

القيمة السوقية $ 9.22M$ 9.22M $ 9.22M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.22M$ 9.22M $ 9.22M إمداد دورة التداول 10,000,000,000,000.00T 10,000,000,000,000.00T 10,000,000,000,000.00T إجمالي العرض 9.999999999999999e+24 9.999999999999999e+24 9.999999999999999e+24

القيمة السوقية الحالية لـ BNB Tiger OG هي $ 9.22M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BNBTIGEROG يبلغ 10,000,000,000,000.00T، مع إجمالي عرض 9.999999999999999e+24. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.22M.