سعر BNB Tiger Inu (BNBTIGER)
سعر BNB Tiger Inu (BNBTIGER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BNBTIGER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BNB Tiger Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.92K
- تغيير سعر BNB Tiger Inu خلال اليوم هو +2.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BNB Tiger Inu مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BNB Tiger Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BNB Tiger Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BNB Tiger Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0.0
|+2.23%
|30 يوم
|$ 0
|+0.62%
|60 يوم
|$ 0
|+19.39%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BNB Tiger Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.23%
+2.23%
+7.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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