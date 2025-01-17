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سعر BNB Tiger Inu (BNBTIGER) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BNBTIGER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BNB Tiger Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.92K - تغيير سعر BNB Tiger Inu خلال اليوم هو +2.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر BNB Tiger Inu (BNBTIGER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BNB Tiger Inu مقابل USD هو $ 0.0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BNB Tiger Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BNB Tiger Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BNB Tiger Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0.0 +2.23% 30 يوم $ 0 +0.62% 60 يوم $ 0 +19.39% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BNB Tiger Inu (BNBTIGER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BNB Tiger Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.23% تغير السعر (1يوم) +2.23% تغير السعر (7 أيام) +7.21%

معلومات سوق BNB Tiger Inu (BNBTIGER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: