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سعر BNB Tiger Inu (BNBTIGER)

USD

مخطط سعر BNB Tiger Inu (BNBTIGER) المباشر

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+2.20%(1D)

سعر BNB Tiger Inu (BNBTIGER) لليوم

سعر BNB Tiger Inu (BNBTIGER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BNBTIGER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BNB Tiger Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.92K
- تغيير سعر BNB Tiger Inu خلال اليوم هو +2.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر BNB Tiger Inu (BNBTIGER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BNB Tiger Inu مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BNB Tiger Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BNB Tiger Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BNB Tiger Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0.0+2.23%
30 يوم$ 0+0.62%
60 يوم$ 0+19.39%
90 يوم$ 0--

تحليل سعر BNB Tiger Inu (BNBTIGER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BNB Tiger Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0
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$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.23%

+2.23%

+7.21%

معلومات سوق BNB Tiger Inu (BNBTIGER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 7.92K
$ 7.92K$ 7.92K

0.00
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ما هو BNB Tiger Inu ( BNBTIGER )

"Community Powered BNBTiger is fully decentralized and owned by its lively community. BNBTiger welcomes and embraces diverse perspectives to build the best community in the world of cryptocurrencies. Join our Telegram community Backflow marketing Every deal will provide 2 percent backflow 2 percent marketing 5 percent philanthropy that will make us stronger. Safe & Secure BNBTiger will be undergoing auditing to provide risk-free to investor"

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر BNB Tiger Inu (BNBTIGER)

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عملة BNBTIGER إلى العملات المحلية

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