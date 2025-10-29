سعر BNB GOAT المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BGOAT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BGOAT بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر BNB GOAT المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BGOAT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BGOAT بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار BNB GOAT

سعر BNB GOAT (BGOAT)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 BGOAT إلى USD:

--
----
-17.50%1D
mexc
USD
مخطط أسعار BNB GOAT (BGOAT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:43:29 (UTC+8)

معلومات سعر BNB GOAT (BGOAT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-6.19%

-19.50%

+9.56%

+9.56%

سعر BNB GOAT (BGOAT) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BGOAT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBGOAT على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BGOAT -6.19% على مدار الساعة الماضية، -19.50% على مدار 24 ساعة، و +9.56% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BNB GOAT (BGOAT)

$ 73.16K
$ 73.16K$ 73.16K

--
----

$ 73.16K
$ 73.16K$ 73.16K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BNB GOAT هي $ 73.16K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BGOAT يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 73.16K.

سجل سعر BNB GOAT (BGOAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BNB GOAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BNB GOAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BNB GOAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BNB GOAT مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-19.50%
30 يوم$ 0-80.56%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو BNB GOAT ( BGOAT )

BNB GOAT ($BGOAT) is a community-driven token on the BNB Chain (BEP-20) that integrates meme culture with a utility-focused ecosystem. The project is designed to address the common lack of long-term utility in community tokens by providing tangible use cases for its holders and supporting content creators. ​The core utilities planned for the $BGOAT token include governance rights within a future Decentralized Autonomous Organization (DAO), staking opportunities for rewards, and access to a creator grants program funded by the ecosystem's treasury. Additionally, token holders can receive marketplace privileges, such as fee discounts and verification badges within community channels. ​Governance is designed to be progressively decentralized, allowing token holders to vote on proposals related to grants and protocol parameters. To promote security and transparency, the project operates with a verified smart contract on BscScan and plans to implement a multi-signature wallet for managing treasury funds. The overall mission is to build a sustainable, community-run ecosystem that moves beyond pure speculation towards practical application and creator support.

توقعات سعر BNB GOAT (USD)

كم ستكون قيمة BNB GOAT (BGOAT) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك BNB GOAT (BGOAT) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة BNB GOAT.

تحقق الآن من توقعات سعر BNB GOAT!

عملة BGOAT إلى العملات المحلية

توكنوميكس BNB GOAT (BGOAT)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس BNB GOAT (BGOAT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BGOAT والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول BNB GOAT (BGOAT)

كم يساوي BNB GOAT (BGOAT) اليوم؟
سعر BGOAT المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BGOAT إلى USD الحالي؟
سعر BGOAT إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ BNB GOAT ؟
القيمة السوقية لعملة BGOAT هي $ 73.16K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BGOAT؟
العرض المتداول لتوكن BGOAT هو 1.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BGOAT؟
حقق BGOAT سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BGOAT؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 BGOAT.
ما هو حجم تداول BGOAT؟
حجم تداول BGOAT المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع BGOAT هذا العام؟
قد يرتفع BGOAT هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BGOAT لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:43:29 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

