معلومات سعر BNB GOAT (BGOAT) في (USD)

سعر BNB GOAT (BGOAT) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BGOAT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBGOAT على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BGOAT -6.19% على مدار الساعة الماضية، -19.50% على مدار 24 ساعة، و +9.56% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BNB GOAT (BGOAT)

القيمة السوقية الحالية لـ BNB GOAT هي $ 73.16K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BGOAT يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 73.16K.