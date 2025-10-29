معلومات سعر BNB Frog Inu (BNBFROG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 24 ساعة منخفض $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 24 ساعة مرتفع $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 عالية طوال الوقت $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 أدنى سعر $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) +16.44% تغير السعر (7 أيام) +3.82% تغير السعر (7 أيام) +3.82%

سعر BNB Frog Inu (BNBFROG) في الوقت الحقيقي هو $0. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BNBFROG بين أدنى سعر $ 0.0 وأعلى سعر $ 0.0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBNBFROG على الإطلاق هو $ 0.0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BNBFROG +0.06% على مدار الساعة الماضية، +16.44% على مدار 24 ساعة، و +3.82% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BNB Frog Inu (BNBFROG)

القيمة السوقية $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M إمداد دورة التداول 8,519,880,230,176.20T 8,519,880,230,176.20T 8,519,880,230,176.20T إجمالي العرض 9.2599401150881e+24 9.2599401150881e+24 9.2599401150881e+24

القيمة السوقية الحالية لـ BNB Frog Inu هي $ 1.33M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BNBFROG يبلغ 8,519,880,230,176.20T، مع إجمالي عرض 9.2599401150881e+24. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.45M.