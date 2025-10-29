معلومات سعر BNB DOGE (BOGE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00118783 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.41% تغير السعر (1يوم) +0.40% تغير السعر (7 أيام) -1.52%

سعر BNB DOGE (BOGE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BOGE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBOGE على الإطلاق هو $ 0.00118783، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BOGE -0.41% على مدار الساعة الماضية، +0.40% على مدار 24 ساعة، و -1.52% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BNB DOGE (BOGE)

القيمة السوقية $ 20.86K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.86K إمداد دورة التداول 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BNB DOGE هي $ 20.86K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BOGE يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.86K.