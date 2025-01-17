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سعر BNB Diamond (BNBD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BNBD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BNB Diamond الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.54 - تغيير سعر BNB Diamond خلال اليوم هو +0.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر BNB Diamond (BNBD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BNB Diamond مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BNB Diamond مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BNB Diamond مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BNB Diamond مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.57% 30 يوم $ 0 -0.37% 60 يوم $ 0 +10.69% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BNB Diamond (BNBD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BNB Diamond: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.32% تغير السعر (1يوم) +0.57% تغير السعر (7 أيام) +3.82%

معلومات سوق BNB Diamond (BNBD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: