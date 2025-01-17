سعر BNB Diamond (BNBD)
سعر BNB Diamond (BNBD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BNBD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BNB Diamond الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.54
- تغيير سعر BNB Diamond خلال اليوم هو +0.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BNB Diamond مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BNB Diamond مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BNB Diamond مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BNB Diamond مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.57%
|30 يوم
|$ 0
|-0.37%
|60 يوم
|$ 0
|+10.69%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BNB Diamond: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.32%
+0.57%
+3.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
THE NEXT-GEN OF FINANCE - Built for the community on a mission to empower people with financial freedom. We want to make it easier for people around the world to access crypto assets and use them in their everyday lives. BNB Diamond establish trust and hard work. To honor every holder equally, we create fair launch on unicrypt. NO TEAM TOKEN, NO EARLY BUY. ALL FAIR. For us, ""HOLDER"" means ""Family"".
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