توكنوميكس BNB Agents (BNBAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BNB Agents (BNBAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BNB Agents (BNBAI) BNB Agents serve as a hub for AI Agents on the BNB Chain. Powered by $BNBAI, a unified currency for all AI, and build on the operating system designed for inclusive intelligence, this platform forms the foundation of the Agentive Economy. It enables the creation and operation of dynamic AI Agents tailored to diverse use cases. With $BNBAI at its core, BNB Agents seamlessly integrates AI capabilities with blockchain, redefining how intelligence and autonomy function within decentralized ecosystems. الموقع الرسمي: https://bnbagents.ai/ الوثيقة البيضاء: https://docs.bnbagents.ai/ اشتر BNBAI الآن!

توكنوميكس BNB Agents (BNBAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BNB Agents (BNBAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 30.17K $ 30.17K $ 30.17K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 958.04M $ 958.04M $ 958.04M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 31.49K $ 31.49K $ 31.49K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01153989 $ 0.01153989 $ 0.01153989 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر BNB Agents (BNBAI)

توكنوميكس BNB Agents (BNBAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BNB Agents (BNBAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BNBAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BNBAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BNBAI، استكشف السعر المباشر لتوكن BNBAI!

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