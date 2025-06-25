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سعر BNB Agents (BNBAI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 126.75K . يتم تحديث سعر BNBAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BNB Agents الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر BNB Agents خلال اليوم هو +4.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 958.04M

أداء سعر BNB Agents (BNBAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BNB Agents مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BNB Agents مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BNB Agents مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BNB Agents مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.32% 30 يوم $ 0 -37.92% 60 يوم $ 0 -17.08% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BNB Agents (BNBAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BNB Agents: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01153989$ 0.01153989 $ 0.01153989 تغير السعر (1 ساعة) +0.17% تغير السعر (1يوم) +4.32% تغير السعر (7 أيام) -10.95%

معلومات سوق BNB Agents (BNBAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: