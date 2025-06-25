سعر BNB Agents (BNBAI)
سعر BNB Agents (BNBAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 126.75K. يتم تحديث سعر BNBAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BNB Agents الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BNB Agents خلال اليوم هو +4.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 958.04M
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خلال اليوم، كان سعر BNB Agents مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BNB Agents مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BNB Agents مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BNB Agents مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.32%
|30 يوم
|$ 0
|-37.92%
|60 يوم
|$ 0
|-17.08%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BNB Agents: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.17%
+4.32%
-10.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BNB Agents serve as a hub for AI Agents on the BNB Chain. Powered by $BNBAI, a unified currency for all AI, and build on the operating system designed for inclusive intelligence, this platform forms the foundation of the Agentive Economy. It enables the creation and operation of dynamic AI Agents tailored to diverse use cases. With $BNBAI at its core, BNB Agents seamlessly integrates AI capabilities with blockchain, redefining how intelligence and autonomy function within decentralized ecosystems.
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