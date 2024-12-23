سعر BMS Coin (BMS)
سعر BMS Coin (BMS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 119.10K. يتم تحديث سعر BMS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BMS Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.34K
- تغيير سعر BMS Coin خلال اليوم هو -9.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BMS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BMS.
خلال اليوم، كان سعر BMS Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BMS Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BMS Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BMS Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.38%
|30 يوم
|$ 0
|-79.44%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BMS Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.44%
-9.38%
-49.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The biggest meme on tron has arrived grab a drink, and trade some BMS - responsibly (or not)! BMS: Born from a meme, inspired by Justin Sun’s epic “BUY MY SHITCOIN” moment! Our mascot, none other than a wild, adventurous Justin Sun, will be causing chaos and having a blast on the Tron blockchain. With staking, utility, and endless meme magic, BMS keeps crypto right where it belongs—in crypto! Created to honour justinsun and shake up the #Tron memecoin space! Like Justin said: Buy My Shitcoin! $BMS to the sun!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BMS إلى AUD
A$--
|1 BMS إلى GBP
￡--
|1 BMS إلى EUR
€--
|1 BMS إلى USD
$--
|1 BMS إلى MYR
RM--
|1 BMS إلى TRY
₺--
|1 BMS إلى JPY
¥--
|1 BMS إلى RUB
₽--
|1 BMS إلى INR
₹--
|1 BMS إلى IDR
Rp--
|1 BMS إلى PHP
₱--
|1 BMS إلى EGP
￡E.--
|1 BMS إلى BRL
R$--
|1 BMS إلى CAD
C$--
|1 BMS إلى BDT
৳--
|1 BMS إلى NGN
₦--
|1 BMS إلى UAH
₴--
|1 BMS إلى VES
Bs--
|1 BMS إلى PKR
Rs--
|1 BMS إلى KZT
₸--
|1 BMS إلى THB
฿--
|1 BMS إلى TWD
NT$--
|1 BMS إلى CHF
Fr--
|1 BMS إلى HKD
HK$--
|1 BMS إلى MAD
.د.م--