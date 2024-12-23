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سعر BMS Coin (BMS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 119.10K . يتم تحديث سعر BMS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BMS Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.34K - تغيير سعر BMS Coin خلال اليوم هو -9.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر BMS Coin (BMS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BMS Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BMS Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BMS Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BMS Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -9.38% 30 يوم $ 0 -79.44% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BMS Coin (BMS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BMS Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00166895$ 0.00166895 $ 0.00166895 تغير السعر (1 ساعة) +0.44% تغير السعر (1يوم) -9.38% تغير السعر (7 أيام) -49.08%

معلومات سوق BMS Coin (BMS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: