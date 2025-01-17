سعر BMAX (BMAX)
سعر BMAX (BMAX) المباشر لليوم هو USD 0.108749. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BMAX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BMAX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 466.08K
- تغيير سعر BMAX خلال اليوم هو -0.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BMAX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BMAX.
خلال اليوم، كان سعر BMAX مقابل USD هو $ -0.0001330345017766 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BMAX مقابل USD هو $ +0.0022540731 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BMAX مقابل USD هو $ -0.0034192425 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BMAX مقابل USD هو $ -0.01012505828917572 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0001330345017766
|-0.12%
|30 يوم
|$ +0.0022540731
|+2.07%
|60 يوم
|$ -0.0034192425
|-3.14%
|90 يوم
|$ -0.01012505828917572
|-8.51%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BMAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-0.12%
-0.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BMAX is a reward token used within the Bitrue exchange's yield farming services. Users can opt to receive BMAX rewards to increase the payout received from their investments, with the value of the token appreciating through buybacks generated by fees.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BMAX إلى AUD
A$0.17508589
|1 BMAX إلى GBP
￡0.08808669
|1 BMAX إلى EUR
€0.10548653
|1 BMAX إلى USD
$0.108749
|1 BMAX إلى MYR
RM0.4893705
|1 BMAX إلى TRY
₺3.86385197
|1 BMAX إلى JPY
¥16.90176958
|1 BMAX إلى RUB
₽11.26857138
|1 BMAX إلى INR
₹9.41548842
|1 BMAX إلى IDR
Rp1,782.77020656
|1 BMAX إلى PHP
₱6.36942893
|1 BMAX إلى EGP
￡E.5.4809496
|1 BMAX إلى BRL
R$0.65684396
|1 BMAX إلى CAD
C$0.15659856
|1 BMAX إلى BDT
৳13.22170342
|1 BMAX إلى NGN
₦169.1264448
|1 BMAX إلى UAH
₴4.58703282
|1 BMAX إلى VES
Bs5.872446
|1 BMAX إلى PKR
Rs30.33444606
|1 BMAX إلى KZT
₸57.6913445
|1 BMAX إلى THB
฿3.74531556
|1 BMAX إلى TWD
NT$3.57892959
|1 BMAX إلى CHF
Fr0.09896159
|1 BMAX إلى HKD
HK$0.84606722
|1 BMAX إلى MAD
.د.م1.09401494