ما هو Blurt ( BLURT )

Blurt is a blockchain Social Media project that rewards its users from a daily rewards pool for posting good content. Blurt solves the downvote predicament by not including downvotes in the native chain logic and stands for free speech, liberty and freedom!

المصدر Blurt (BLURT) الموقع الرسمي