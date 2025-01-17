سعر Blurt (BLURT)
سعر Blurt (BLURT) المباشر لليوم هو USD 0.0029481. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BLURT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Blurt الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.91
- تغيير سعر Blurt خلال اليوم هو +2.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Blurt مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Blurt مقابل USD هو $ +0.0004888843 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Blurt مقابل USD هو $ -0.0001872426 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Blurt مقابل USD هو $ +0.000888425830150083 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.96%
|30 يوم
|$ +0.0004888843
|+16.58%
|60 يوم
|$ -0.0001872426
|-6.35%
|90 يوم
|$ +0.000888425830150083
|+43.13%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Blurt: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.80%
+2.96%
+2.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Blurt is a blockchain Social Media project that rewards its users from a daily rewards pool for posting good content. Blurt solves the downvote predicament by not including downvotes in the native chain logic and stands for free speech, liberty and freedom!
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