سعر BlueLotusDAO (BLDT)
سعر BlueLotusDAO (BLDT) المباشر لليوم هو USD 0.075227. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BLDT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BlueLotusDAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.20K
- تغيير سعر BlueLotusDAO خلال اليوم هو +13.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BlueLotusDAO مقابل USD هو $ +0.00906229 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BlueLotusDAO مقابل USD هو $ -0.0271724738 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BlueLotusDAO مقابل USD هو $ -0.0057447249 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BlueLotusDAO مقابل USD هو $ +0.03637414811167019 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00906229
|+13.70%
|30 يوم
|$ -0.0271724738
|-36.12%
|60 يوم
|$ -0.0057447249
|-7.63%
|90 يوم
|$ +0.03637414811167019
|+93.62%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BlueLotusDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.80%
+13.70%
-1.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BlueLotusDAO is the best place to trade and earn on networks such as Genesys Network, Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Avax (Coming Soon); you can get the best rates for your token swaps and earn more with your token assets. Both in V2/V3. As DeFi's first multi-chain Dynamic Market Maker and the main protocol in BlueLotusDAO's liquidity hub, our platform is both a decentralized exchange (DEX) aggregator and a liquidity source with capital-efficient liquidity pools that earns fees for liquidity providers. Unlike the static/fixed nature of a typical AMM/DEX and other liquidity platforms in the space, BlueLotusDAO is designed to maximize the use of capital by enabling liquidity aggregation for the best rates, extremely high capital efficiency, and reacting to market conditions to optimize returns for liquidity providers.
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