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سعر BlueLotusDAO (BLDT) المباشر لليوم هو USD 0.075227 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BLDT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BlueLotusDAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.20K - تغيير سعر BlueLotusDAO خلال اليوم هو +13.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر BlueLotusDAO (BLDT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BlueLotusDAO مقابل USD هو $ +0.00906229 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BlueLotusDAO مقابل USD هو $ -0.0271724738 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BlueLotusDAO مقابل USD هو $ -0.0057447249 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BlueLotusDAO مقابل USD هو $ +0.03637414811167019 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00906229 +13.70% 30 يوم $ -0.0271724738 -36.12% 60 يوم $ -0.0057447249 -7.63% 90 يوم $ +0.03637414811167019 +93.62%

تحليل سعر BlueLotusDAO (BLDT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BlueLotusDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.065286$ 0.065286 $ 0.065286 24 ساعة مرتفع $ 0.082379$ 0.082379 $ 0.082379 عالية طوال الوقت $ 0.176054$ 0.176054 $ 0.176054 تغير السعر (1 ساعة) -1.80% تغير السعر (1يوم) +13.70% تغير السعر (7 أيام) -1.85%

معلومات سوق BlueLotusDAO (BLDT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: