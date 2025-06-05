سعر Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY)
سعر Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.02K. يتم تحديث سعر BLUEBERRY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Blueberry The Squirrel الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Blueberry The Squirrel خلال اليوم هو -2.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 995.20M
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خلال اليوم، كان سعر Blueberry The Squirrel مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Blueberry The Squirrel مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Blueberry The Squirrel مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Blueberry The Squirrel مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.50%
|30 يوم
|$ 0
|-24.01%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Blueberry The Squirrel: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.41%
-2.50%
-28.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BLUEBERRY: A Community-Owned Crypto Project for the Ages In a world where cryptocurrency projects are often driven by profit and speculation, it's refreshing to see a community-owned initiative like BLUEBERRY that prioritizes the well-being of its users above all else. This innovative project has been making waves in the crypto space with its unique approach to governance, transparency, and community engagement. A Decentralized and Community-Driven Approach BLUEBERRY is built on the principles of decentralization and community ownership. The project's governance model is designed to ensure that decision-making power is distributed among the community, rather than being concentrated in the hands of a few individuals or organizations. This approach not only promotes fairness and equity but also fosters a sense of ownership and responsibility among community members.
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