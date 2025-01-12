سعر blue on base ($BLUE)
سعر blue on base ($BLUE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $BLUE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق blue on base الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 72.09
- تغيير سعر blue on base خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر blue on base مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر blue on base مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر blue on base مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر blue on base مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-37.06%
|60 يوم
|$ 0
|+201.46%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر blue on base: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+24.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
what is $blue? the first-ever base metameme, a digital zeitgeist, and a beacon of innovation in the web3 realm. a new way to think alpha. $blue is the pulse of a movement that spans across memes, art, and the very notion of progress. we embrace the meme economy, but challenge it with a plot twist. blue is the first-ever metameme — a blue color that encapsulates the spirit behind every meme in the digital expanse. we echo the collective voice of a new digital dawn. it’s time to go $blue. $blue encapsulates the entire spectrum of what it means to be a part of the blue meme culture. a metameme — the apex of all blue-themed memecoins out there, no matter what shade of blue, from the deepest cobalt to the brightest cerulean, each carrying a story, a meme, and a moment in the vast expanse of the internet. we combine their strength and send it to the blue sky.
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