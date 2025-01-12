سعر Blue Kirby (KIRBY)
سعر Blue Kirby (KIRBY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KIRBY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Blue Kirby الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.92
- تغيير سعر Blue Kirby خلال اليوم هو -0.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Blue Kirby مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Blue Kirby مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Blue Kirby مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Blue Kirby مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.65%
|30 يوم
|$ 0
|-83.42%
|60 يوم
|$ 0
|-72.26%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Blue Kirby: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-0.65%
-18.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Blue Kirby, the iconic mascot of Fantom, is a symbol of decentralization and transparency with a commitment to zero tax and a renounced contract. The project prioritizes fair distribution with a 12-year locked liquidity and 100% of tokens were added to liquidity. With no dev tokens, Blue Kirby demonstrates a steadfast dedication to equality. Blue Kirby is focused on sustainable growth while staying true to its core values.
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