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سعر Blue Frog (BLUEFROG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BLUEFROG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Blue Frog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.68 - تغيير سعر Blue Frog خلال اليوم هو +1.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Blue Frog (BLUEFROG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Blue Frog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Blue Frog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Blue Frog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Blue Frog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.81% 30 يوم $ 0 -14.77% 60 يوم $ 0 -8.06% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Blue Frog (BLUEFROG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Blue Frog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.09% تغير السعر (1يوم) +1.81% تغير السعر (7 أيام) -12.27%

معلومات سوق Blue Frog (BLUEFROG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: