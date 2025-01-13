سعر Blue Frog (BLUEFROG)
سعر Blue Frog (BLUEFROG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BLUEFROG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Blue Frog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.68
- تغيير سعر Blue Frog خلال اليوم هو +1.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Blue Frog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Blue Frog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Blue Frog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Blue Frog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.81%
|30 يوم
|$ 0
|-14.77%
|60 يوم
|$ 0
|-8.06%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Blue Frog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.09%
+1.81%
-12.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Blue Frog, a pivotal force in Solana. Embracing speed, security, and innovation, Blue Frog is your key to a streamlined and engaging crypto experience. Join us in redefining decentralized finance
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