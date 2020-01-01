توكنوميكس Blue Butt Cheese (BBC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Blue Butt Cheese (BBC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Blue Butt Cheese (BBC) Blue Butt Cheese Revolution Blue Butt Cheese is the ultimate memecoin for degens, inspired by Matt Furie’s wild Hedz collection. Packed with humour, community spirit, and cheeky chaos, BBC is here to shake up the crypto space with unfiltered fun and moonshot potential. Join the ride and embrace the absurdity! Dive into the wild world of Blue Butt Cheese (BBC), the memecoin inspired by Matt Furie’s iconic Hedz. Get ready for laughs, gains, and pure degen energy. BBC brings humour back to the blockchain, proving that success isn’t just about charts and graphs - it’s about connecting with people, embracing the absurd, and riding the wave together. الموقع الرسمي: https://bluebuttcheese.com/ اشتر BBC الآن!

توكنوميكس Blue Butt Cheese (BBC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Blue Butt Cheese (BBC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 28,58K $ 28,58K $ 28,58K إجمالي العرض: $ 674,70M $ 674,70M $ 674,70M العرض المتداول: $ 674,70M $ 674,70M $ 674,70M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 28,58K $ 28,58K $ 28,58K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0,00173872 $ 0,00173872 $ 0,00173872 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Blue Butt Cheese (BBC)

توكنوميكس Blue Butt Cheese (BBC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Blue Butt Cheese (BBC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BBC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BBC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BBC، استكشف السعر المباشر لتوكن BBC!

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