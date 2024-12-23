سعر Blubia (BLUBIA)
سعر Blubia (BLUBIA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 82.33K. يتم تحديث سعر BLUBIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Blubia الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 95.62
- تغيير سعر Blubia خلال اليوم هو -5.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر Blubia مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Blubia مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Blubia مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Blubia مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.19%
|30 يوم
|$ 0
|+139.91%
|60 يوم
|$ 0
|+80.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Blubia: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.55%
-5.19%
-41.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$BLUBIA is the Queen of the Sui Oceans! While $BLUB brings the chaotic and degenerate energy, $BLUBIA embodies a wild yet graceful presence, blending the playful humor of meme culture with an undeniable strength and elegance. However, $BLUBIA is more than just jokes; it represents a deeper connection to its community, allowing members to engage not only in market speculation but also in a shared narrative and mythology that makes them feel part of something bigger. As the Queen of the Sui Oceans 🌊🐟, $BLUBIA represents both strength and beauty. It's character-driven narrative sets her apart from other meme coins by adding a lore-based dimension. At its core, $BLUBIA is a community-driven token, created for fun and as a way to channel market sentiment into something meaningful.
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