سعر Blubi (BLUBI)
سعر Blubi (BLUBI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BLUBI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Blubi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.13
- تغيير سعر Blubi خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Blubi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Blubi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Blubi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Blubi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-16.25%
|60 يوم
|$ 0
|-24.01%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Blubi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-2.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Blubi, the lovable adventurer, dreams of reaching celestial heights, with the moon as its ultimate destination. Its boundless spirit and twinkling eyes reflect the luminescent allure overhead, guiding its journey through the vast expanse of wonder and whimsy.
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