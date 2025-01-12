سعر BloxSIM (BSIM)
سعر BloxSIM (BSIM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.80K. يتم تحديث سعر BSIM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BloxSIM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 103.99
- تغيير سعر BloxSIM خلال اليوم هو -2.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 94.00M
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خلال اليوم، كان سعر BloxSIM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BloxSIM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BloxSIM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BloxSIM مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.81%
|30 يوم
|$ 0
|-3.25%
|60 يوم
|$ 0
|+15.57%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BloxSIM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.26%
-2.81%
-8.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to the future of telecommunications, where decentralization meets mobile connectivity. Bloxsim aims to redefine how eSIMs are bought, activated, and managed by leveraging the power of blockchain technology. Built on the Ethereum network, our platform allows users to seamlessly purchase and activate eSIMs, all while benefiting from the transparency, security, and automation that decentralized systems offer.
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