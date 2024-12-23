سعر bloXmove (BLXM)
سعر bloXmove (BLXM) المباشر لليوم هو USD 0.0271465. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 458.36K. يتم تحديث سعر BLXM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق bloXmove الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 991.55
- تغيير سعر bloXmove خلال اليوم هو -6.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 16.88M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BLXM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BLXM.
خلال اليوم، كان سعر bloXmove مقابل USD هو $ -0.00198313483206222 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر bloXmove مقابل USD هو $ -0.0025613890 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر bloXmove مقابل USD هو $ -0.0193459287 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر bloXmove مقابل USD هو $ -0.008574723000391024 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00198313483206222
|-6.80%
|30 يوم
|$ -0.0025613890
|-9.43%
|60 يوم
|$ -0.0193459287
|-71.26%
|90 يوم
|$ -0.008574723000391024
|-24.00%
اكتشف أحدث تحليلات سعر bloXmove: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
-6.80%
-24.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
bloXmove is on a mission to bring decentralized technologies to Power & Mobility. Our Mobility Blockchain Platform operates at the junction of the two sectors to connect electric mobility to the power grid and achieve net-zero carbon-neutral mobility as a service (MaaS)
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BLXM إلى AUD
A$0.043162935
|1 BLXM إلى GBP
￡0.021445735
|1 BLXM إلى EUR
€0.025789175
|1 BLXM إلى USD
$0.0271465
|1 BLXM إلى MYR
RM0.12215925
|1 BLXM إلى TRY
₺0.95501387
|1 BLXM إلى JPY
¥4.24679846
|1 BLXM إلى RUB
₽2.790931665
|1 BLXM إلى INR
₹2.30582371
|1 BLXM إلى IDR
Rp437.846712895
|1 BLXM إلى PHP
₱1.59730006
|1 BLXM إلى EGP
￡E.1.381485385
|1 BLXM إلى BRL
R$0.16505072
|1 BLXM إلى CAD
C$0.038819495
|1 BLXM إلى BDT
৳3.230704965
|1 BLXM إلى NGN
₦42.02223907
|1 BLXM إلى UAH
₴1.133909305
|1 BLXM إلى VES
Bs1.3844715
|1 BLXM إلى PKR
Rs7.525824195
|1 BLXM إلى KZT
₸14.197890965
|1 BLXM إلى THB
฿0.9284103
|1 BLXM إلى TWD
NT$0.885790295
|1 BLXM إلى CHF
Fr0.024160385
|1 BLXM إلى HKD
HK$0.210928305
|1 BLXM إلى MAD
.د.م0.27200793