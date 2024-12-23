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سعر bloXmove (BLXM) المباشر لليوم هو USD 0.0271465 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 458.36K . يتم تحديث سعر BLXM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق bloXmove الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 991.55 - تغيير سعر bloXmove خلال اليوم هو -6.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 16.88M

أداء سعر bloXmove (BLXM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر bloXmove مقابل USD هو $ -0.00198313483206222 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر bloXmove مقابل USD هو $ -0.0025613890 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر bloXmove مقابل USD هو $ -0.0193459287 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر bloXmove مقابل USD هو $ -0.008574723000391024 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00198313483206222 -6.80% 30 يوم $ -0.0025613890 -9.43% 60 يوم $ -0.0193459287 -71.26% 90 يوم $ -0.008574723000391024 -24.00%

تحليل سعر bloXmove (BLXM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر bloXmove: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02695915$ 0.02695915 $ 0.02695915 24 ساعة مرتفع $ 0.03009741$ 0.03009741 $ 0.03009741 عالية طوال الوقت $ 13.37$ 13.37 $ 13.37 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) -6.80% تغير السعر (7 أيام) -24.93%

معلومات سوق bloXmove (BLXM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: