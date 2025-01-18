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سعر BLove DApp Token (BLD) المباشر لليوم هو USD 1.32 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BLD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BLove DApp Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.87K - تغيير سعر BLove DApp Token خلال اليوم هو -4.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر BLove DApp Token (BLD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BLove DApp Token مقابل USD هو $ -0.063998609570164 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BLove DApp Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BLove DApp Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BLove DApp Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.063998609570164 -4.63% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BLove DApp Token (BLD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BLove DApp Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.25$ 1.25 $ 1.25 24 ساعة مرتفع $ 1.39$ 1.39 $ 1.39 عالية طوال الوقت $ 6.16$ 6.16 $ 6.16 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) -4.63% تغير السعر (7 أيام) +11.44%

معلومات سوق BLove DApp Token (BLD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: