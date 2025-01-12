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سعر Bloop Furpal (BLOOP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.09K . يتم تحديث سعر BLOOP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bloop Furpal الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.29 - تغيير سعر Bloop Furpal خلال اليوم هو -1.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Bloop Furpal (BLOOP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bloop Furpal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bloop Furpal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bloop Furpal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bloop Furpal مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.30% 30 يوم $ 0 -31.00% 60 يوم $ 0 -3.66% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bloop Furpal (BLOOP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bloop Furpal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01139617$ 0.01139617 $ 0.01139617 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.30% تغير السعر (7 أيام) -40.81%

معلومات سوق Bloop Furpal (BLOOP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: