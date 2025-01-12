سعر Bloop Furpal (BLOOP)
سعر Bloop Furpal (BLOOP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.09K. يتم تحديث سعر BLOOP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bloop Furpal الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.29
- تغيير سعر Bloop Furpal خلال اليوم هو -1.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Bloop Furpal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bloop Furpal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bloop Furpal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bloop Furpal مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.30%
|30 يوم
|$ 0
|-31.00%
|60 يوم
|$ 0
|-3.66%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bloop Furpal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.30%
-40.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bloop Furpal isn’t just a token - it's a cosmic meme with the DNA of Matt Furie's iconic creations. Hand-drawn as part of his 1,000 Hedz, Bloop is here to break the internet and melt faces. Fueled by the power of Furie’s art and the unstoppable degen energy of crypto, we’re taking this thing beyond the moon. If you missed $PEPE, don’t sleep on Bloop - this is your chance to get in early and ride the next cultural wave. Only the most based and loyal will thrive!
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