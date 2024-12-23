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سعر Bloomsperg Terminal (SPERG) المباشر لليوم هو USD 0.00653518 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.53M . يتم تحديث سعر SPERG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bloomsperg Terminal الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 147.38K - تغيير سعر Bloomsperg Terminal خلال اليوم هو -6.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Bloomsperg Terminal (SPERG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bloomsperg Terminal مقابل USD هو $ -0.00045605371185785 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bloomsperg Terminal مقابل USD هو $ +0.0096883625 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bloomsperg Terminal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bloomsperg Terminal مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00045605371185785 -6.52% 30 يوم $ +0.0096883625 +148.25% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bloomsperg Terminal (SPERG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bloomsperg Terminal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00594087$ 0.00594087 $ 0.00594087 24 ساعة مرتفع $ 0.00745616$ 0.00745616 $ 0.00745616 عالية طوال الوقت $ 0.01651745$ 0.01651745 $ 0.01651745 تغير السعر (1 ساعة) +6.92% تغير السعر (1يوم) -6.52% تغير السعر (7 أيام) -40.44%

معلومات سوق Bloomsperg Terminal (SPERG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: