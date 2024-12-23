سعر Bloomsperg Terminal (SPERG)
سعر Bloomsperg Terminal (SPERG) المباشر لليوم هو USD 0.00653518. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.53M. يتم تحديث سعر SPERG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bloomsperg Terminal الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 147.38K
- تغيير سعر Bloomsperg Terminal خلال اليوم هو -6.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Bloomsperg Terminal مقابل USD هو $ -0.00045605371185785 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bloomsperg Terminal مقابل USD هو $ +0.0096883625 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bloomsperg Terminal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bloomsperg Terminal مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00045605371185785
|-6.52%
|30 يوم
|$ +0.0096883625
|+148.25%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bloomsperg Terminal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+6.92%
-6.52%
-40.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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