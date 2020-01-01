توكنوميكس Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) The Bloomberg Galaxy Crypto Index DTF tracks the Bloomberg Galaxy Crypto Index (“BGCI”). The BGCI is a benchmark designed to measure the performance of the largest cryptocurrencies by market capitalization traded in USD. The Index is owned and administered by Bloomberg and co-branded with Galaxy Digital Capital Management. Index constituents are selected based on qualified exchange and daily liquidity qualifications set forth by BGCI rules. Each constituent represents a holding no more than 35% of the Index and no less than 1% of the Index’s overall value. Cryptocurrencies are considered for addition/removal to/from the Index on a monthly basis. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. الموقع الرسمي: https://app.reserve.org/base/index-dtf/0x23418de10d422ad71c9d5713a2b8991a9c586443/overview اشتر BGCI الآن!

توكنوميكس Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 79.25K $ 79.25K $ 79.25K إجمالي العرض: $ 23.99K $ 23.99K $ 23.99K العرض المتداول: $ 23.99K $ 23.99K $ 23.99K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 79.25K $ 79.25K $ 79.25K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3.62 $ 3.62 $ 3.62 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1.7 $ 1.7 $ 1.7 السعر الحالي: $ 3.3 $ 3.3 $ 3.3 معرفة المزيد عن سعر Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI)

توكنوميكس Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BGCI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BGCI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BGCI، استكشف السعر المباشر لتوكن BGCI!

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