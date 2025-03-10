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سعر Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) المباشر لليوم هو USD 2.17 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 52.21K . يتم تحديث سعر BGCI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bloomberg Galaxy Crypto Index الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.55K - تغيير سعر Bloomberg Galaxy Crypto Index خلال اليوم هو -5.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 23.99K

أداء سعر Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bloomberg Galaxy Crypto Index مقابل USD هو $ -0.135614670308103 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bloomberg Galaxy Crypto Index مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bloomberg Galaxy Crypto Index مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bloomberg Galaxy Crypto Index مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.135614670308103 -5.88% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bloomberg Galaxy Crypto Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2.12$ 2.12 $ 2.12 24 ساعة مرتفع $ 2.32$ 2.32 $ 2.32 عالية طوال الوقت $ 2.76$ 2.76 $ 2.76 تغير السعر (1 ساعة) -0.49% تغير السعر (1يوم) -5.88% تغير السعر (7 أيام) -16.72%

معلومات سوق Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: