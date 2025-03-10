سعر Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI)
سعر Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) المباشر لليوم هو USD 2.17. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 52.21K. يتم تحديث سعر BGCI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bloomberg Galaxy Crypto Index الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.55K
- تغيير سعر Bloomberg Galaxy Crypto Index خلال اليوم هو -5.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 23.99K
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خلال اليوم، كان سعر Bloomberg Galaxy Crypto Index مقابل USD هو $ -0.135614670308103 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bloomberg Galaxy Crypto Index مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bloomberg Galaxy Crypto Index مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bloomberg Galaxy Crypto Index مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.135614670308103
|-5.88%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bloomberg Galaxy Crypto Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.49%
-5.88%
-16.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Bloomberg Galaxy Crypto Index DTF tracks the Bloomberg Galaxy Crypto Index (“BGCI”). The BGCI is a benchmark designed to measure the performance of the largest cryptocurrencies by market capitalization traded in USD. The Index is owned and administered by Bloomberg and co-branded with Galaxy Digital Capital Management. Index constituents are selected based on qualified exchange and daily liquidity qualifications set forth by BGCI rules. Each constituent represents a holding no more than 35% of the Index and no less than 1% of the Index’s overall value. Cryptocurrencies are considered for addition/removal to/from the Index on a monthly basis. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
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