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سعر BloomBeans BLOOM (BLOOM) المباشر لليوم هو USD 208.29 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BLOOM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BloomBeans BLOOM الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.08K - تغيير سعر BloomBeans BLOOM خلال اليوم هو -1.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر BloomBeans BLOOM (BLOOM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BloomBeans BLOOM مقابل USD هو $ -2.1435097214852 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BloomBeans BLOOM مقابل USD هو $ -18.6500158230 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BloomBeans BLOOM مقابل USD هو $ -16.2488695320 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BloomBeans BLOOM مقابل USD هو $ +11.25488479624665 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -2.1435097214852 -1.01% 30 يوم $ -18.6500158230 -8.95% 60 يوم $ -16.2488695320 -7.80% 90 يوم $ +11.25488479624665 +5.71%

تحليل سعر BloomBeans BLOOM (BLOOM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BloomBeans BLOOM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 207.94$ 207.94 $ 207.94 24 ساعة مرتفع $ 210.78$ 210.78 $ 210.78 عالية طوال الوقت $ 290.5$ 290.5 $ 290.5 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) -1.01% تغير السعر (7 أيام) -0.03%

معلومات سوق BloomBeans BLOOM (BLOOM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: