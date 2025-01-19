سعر BloomBeans BLOOM (BLOOM)
سعر BloomBeans BLOOM (BLOOM) المباشر لليوم هو USD 208.29. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BLOOM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BloomBeans BLOOM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.08K
- تغيير سعر BloomBeans BLOOM خلال اليوم هو -1.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BLOOM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BLOOM.
خلال اليوم، كان سعر BloomBeans BLOOM مقابل USD هو $ -2.1435097214852 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BloomBeans BLOOM مقابل USD هو $ -18.6500158230 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BloomBeans BLOOM مقابل USD هو $ -16.2488695320 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BloomBeans BLOOM مقابل USD هو $ +11.25488479624665 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -2.1435097214852
|-1.01%
|30 يوم
|$ -18.6500158230
|-8.95%
|60 يوم
|$ -16.2488695320
|-7.80%
|90 يوم
|$ +11.25488479624665
|+5.71%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BloomBeans BLOOM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.08%
-1.01%
-0.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BLOOM إلى AUD
A$335.3469
|1 BLOOM إلى GBP
￡170.7978
|1 BLOOM إلى EUR
€202.0413
|1 BLOOM إلى USD
$208.29
|1 BLOOM إلى MYR
RM937.305
|1 BLOOM إلى TRY
₺7,379.7147
|1 BLOOM إلى JPY
¥32,549.4783
|1 BLOOM إلى RUB
₽21,347.6421
|1 BLOOM إلى INR
₹18,033.7482
|1 BLOOM إلى IDR
Rp3,414,589.6176
|1 BLOOM إلى PHP
₱12,195.3795
|1 BLOOM إلى EGP
￡E.10,497.816
|1 BLOOM إلى BRL
R$1,270.569
|1 BLOOM إلى CAD
C$299.9376
|1 BLOOM إلى BDT
৳25,307.235
|1 BLOOM إلى NGN
₦324,438.7527
|1 BLOOM إلى UAH
₴8,771.0919
|1 BLOOM إلى VES
Bs11,247.66
|1 BLOOM إلى PKR
Rs58,067.0862
|1 BLOOM إلى KZT
₸110,556.1662
|1 BLOOM إلى THB
฿7,163.0931
|1 BLOOM إلى TWD
NT$6,850.6581
|1 BLOOM إلى CHF
Fr189.5439
|1 BLOOM إلى HKD
HK$1,620.4962
|1 BLOOM إلى MAD
.د.م2,091.2316