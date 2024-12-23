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سعر Bloodline Chanting My Name (CHANT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 132.42K . يتم تحديث سعر CHANT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bloodline Chanting My Name الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.24K - تغيير سعر Bloodline Chanting My Name خلال اليوم هو +10.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Bloodline Chanting My Name (CHANT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bloodline Chanting My Name مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bloodline Chanting My Name مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bloodline Chanting My Name مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bloodline Chanting My Name مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +10.09% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bloodline Chanting My Name (CHANT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bloodline Chanting My Name: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00312964$ 0.00312964 $ 0.00312964 تغير السعر (1 ساعة) -2.00% تغير السعر (1يوم) +10.09% تغير السعر (7 أيام) -59.52%

معلومات سوق Bloodline Chanting My Name (CHANT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: