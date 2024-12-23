سعر Bloodline Chanting My Name (CHANT)
سعر Bloodline Chanting My Name (CHANT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 132.42K. يتم تحديث سعر CHANT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bloodline Chanting My Name الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.24K
- تغيير سعر Bloodline Chanting My Name خلال اليوم هو +10.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Bloodline Chanting My Name مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bloodline Chanting My Name مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bloodline Chanting My Name مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bloodline Chanting My Name مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+10.09%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bloodline Chanting My Name: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.00%
+10.09%
-59.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The phrase "Bloodline Chanting My Name" could be metaphorically interpreted as a celebration or acknowledgment of one's heritage, legacy, or the support from one's ancestors or community. In crypto culture, this can be a playful way to engage users by creating a sense of belonging or personal connection to the token. The narrative around $CHANT taps into feelings of motivation, legacy, and community, which can be more engaging than the technical aspects of many cryptocurrencies. This emotional or cultural connection can make it stand out in a crowded market.
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