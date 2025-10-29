معلومات سعر Blood Crystal (BC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00272212 $ 0.00272212 $ 0.00272212 24 ساعة منخفض $ 0.00316776 $ 0.00316776 $ 0.00316776 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00272212$ 0.00272212 $ 0.00272212 24 ساعة مرتفع $ 0.00316776$ 0.00316776 $ 0.00316776 عالية طوال الوقت $ 0.092679$ 0.092679 $ 0.092679 أدنى سعر $ 0.00256782$ 0.00256782 $ 0.00256782 تغير السعر (1 ساعة) -0.30% تغير السعر (1يوم) -1.25% تغير السعر (7 أيام) -7.71% تغير السعر (7 أيام) -7.71%

سعر Blood Crystal (BC) في الوقت الحقيقي هو $0.00300365. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BC بين أدنى سعر $ 0.00272212 وأعلى سعر $ 0.00316776، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBC على الإطلاق هو $ 0.092679، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00256782.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BC -0.30% على مدار الساعة الماضية، -1.25% على مدار 24 ساعة، و -7.71% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Blood Crystal (BC)

القيمة السوقية $ 2.54M$ 2.54M $ 2.54M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.54M$ 2.54M $ 2.54M إمداد دورة التداول 844.04M 844.04M 844.04M إجمالي العرض 844,043,746.0000001 844,043,746.0000001 844,043,746.0000001

القيمة السوقية الحالية لـ Blood Crystal هي $ 2.54M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BC يبلغ 844.04M، مع إجمالي عرض 844043746.0000001. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.54M.