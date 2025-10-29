سعر Blood Crystal المباشر اليوم هو 0.00300365 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BC بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Blood Crystal المباشر اليوم هو 0.00300365 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BC بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Blood Crystal

سعر Blood Crystal (BC)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 BC إلى USD:

$0.00300365
-1.20%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Blood Crystal (BC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:02:12 (UTC+8)

معلومات سعر Blood Crystal (BC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00272212
24 ساعة منخفض
$ 0.00316776
24 ساعة مرتفع

$ 0.00272212
$ 0.00316776
$ 0.092679
$ 0.00256782
-0.30%

-1.25%

-7.71%

-7.71%

سعر Blood Crystal (BC) في الوقت الحقيقي هو $0.00300365. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BC بين أدنى سعر $ 0.00272212 وأعلى سعر $ 0.00316776، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBC على الإطلاق هو $ 0.092679، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00256782.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BC -0.30% على مدار الساعة الماضية، -1.25% على مدار 24 ساعة، و -7.71% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Blood Crystal (BC)

$ 2.54M
--
$ 2.54M
844.04M
844,043,746.0000001
القيمة السوقية الحالية لـ Blood Crystal هي $ 2.54M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BC يبلغ 844.04M، مع إجمالي عرض 844043746.0000001. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.54M.

سجل سعر Blood Crystal (BC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Blood Crystal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Blood Crystal مقابل USD هو $ -0.0022901044 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Blood Crystal مقابل USD هو $ -0.0023966976 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Blood Crystal مقابل USD هو $ -0.014372255294529495 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-1.25%
30 يوم$ -0.0022901044-76.24%
60 يوم$ -0.0023966976-79.79%
90 يوم$ -0.014372255294529495-82.71%

ما هو Blood Crystal ( BC )

"Eternal Crypt - Wizardry BC -"" is a blockchain game that utilises the Wizardry IP, also known as the origin of RPGs, and uses the utility token Blood Crystal (BC token). In this game, players explore a dungeon called """"Dadoel's Hole"""" with up to 36 adventurers and aim for the abyss by devising party compositions and strategically training adventurers to defeat difficult enemies. By exploring, you can obtain BC tokens and treasure chests, and if you successfully open the treasure chests, you can obtain various items. This is a strategic game where you can enjoy both the easy-to-play game system that allows you to play in your spare time and the 'intelligence' that is unique to 'Wizardry'.

In this game, players form a party of adventurers and conquer dungeons. Adventurers come in five rarities: Common, Rare, Epic, Legendary, and Genesis. Rarities above Rare can be taken out of the game or bought and sold in the marketplace as NFT. To earn BC tokens, you basically need to own this adventurer NFT, form a party and play the game.

There are four races of adventurers - humans, elves, dwarves and felpers - and eight professions - warrior, monk, wizard, thief, priest, samurai, monarch and ninja - with different abilities based on race and profession, each with its own strengths and weaknesses. As a guild master, the player must form a party according to the situation and use their own strategy to progress through the dungeon, with the adventure rewards (BC tokens) varying according to how deep into the dungeon they can reach in one exploration. There are endless possibilities for party composition, and the adventure style varies depending on how you develop your skills and legacy items.

Click here to continue. https://docs.google.com/document/d/16oP0OCO6Tcypixuvi3gMTZg0mqtpmV8JDLHkI6SJeEY/edit?usp=sharing

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Blood Crystal (BC)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Blood Crystal (USD)

كم ستكون قيمة Blood Crystal (BC) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Blood Crystal (BC) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Blood Crystal.

تحقق الآن من توقعات سعر Blood Crystal!

عملة BC إلى العملات المحلية

توكنوميكس Blood Crystal (BC)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Blood Crystal (BC) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BC والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Blood Crystal (BC)

كم يساوي Blood Crystal (BC) اليوم؟
سعر BC المباشر في USD هو USD 0.00300365، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BC إلى USD الحالي؟
سعر BC إلى USD الحالي هو $ 0.00300365. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Blood Crystal ؟
القيمة السوقية لعملة BC هي $ 2.54M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BC؟
العرض المتداول لتوكن BC هو 844.04M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BC؟
حقق BC سعرًا قياسيًا قدره 0.092679 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BC؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00256782 BC.
ما هو حجم تداول BC؟
حجم تداول BC المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع BC هذا العام؟
قد يرتفع BC هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BC لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:02:12 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

