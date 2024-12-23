سعر BLOOD ($BLOOD)
سعر BLOOD ($BLOOD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 205.29K. يتم تحديث سعر $BLOOD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BLOOD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.73K
- تغيير سعر BLOOD خلال اليوم هو -14.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 848.89B
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خلال اليوم، كان سعر BLOOD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BLOOD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BLOOD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BLOOD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-14.65%
|30 يوم
|$ 0
|-61.58%
|60 يوم
|$ 0
|-64.63%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BLOOD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
-14.65%
-29.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BLOODcoin ($BLOOD) is a new meme coin built on the Solana blockchain, aiming to restore trust and integrity in the meme coin space. Addressing issues like rug pulls and abandoned projects, $BLOOD prioritizes transparency, community-driven development, and long-term value. Key features include zero allocation to founders or influencers, innovative staking and reward systems, and regular token burns to maintain scarcity. With a focus on organic growth and fair distribution, $BLOOD empowers its community through governance rights and exclusive access to real-world events. $BLOOD also incorporates unique philanthropic initiatives, rewarding blood donors with tokens purchased from the market, thereby promoting public health while creating consistent market demand. Built on principles of transparency, community-first initiatives, and continuous innovation, $BLOOD sets itself apart by fostering genuine community engagement and leveraging strategic partnerships without the pressure of traditional financial returns. Through its robust roadmap and commitment to organic growth, $BLOOD aims to redefine the meme coin landscape by creating a trusted and engaged community of holders.
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