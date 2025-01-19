سعر Blombard (BLM)
سعر Blombard (BLM) المباشر لليوم هو USD 0.999294. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BLM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Blombard الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 58.72K
- تغيير سعر Blombard خلال اليوم هو -0.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Blombard مقابل USD هو $ -0.0010974695542215 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Blombard مقابل USD هو $ -0.0007828469 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Blombard مقابل USD هو $ -0.0010944267 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Blombard مقابل USD هو $ +0.0006036560483125 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0010974695542215
|-0.10%
|30 يوم
|$ -0.0007828469
|-0.07%
|60 يوم
|$ -0.0010944267
|-0.10%
|90 يوم
|$ +0.0006036560483125
|+0.06%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Blombard: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-0.10%
-0.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
listing DELAYS and/or REJECTION. ChatGPT said: ChatGPT The Blombard (BLM) project is a comprehensive platform designed to empower users with advanced market analysis tools. The primary function of Blombard is to provide AI-driven analytics, market sentiment analysis, and risk management features tailored for traders and investors. The platform leverages cutting-edge artificial intelligence to offer real-time insights into market dynamics, helping users make data-driven decisions in the financial markets. The BLM token serves as the native utility token within the Blombard ecosystem. It is used to unlock premium features on the platform, including access to in-depth market analysis, detailed reports, and other advanced tools. Additionally, the token plays a role in the platform’s decentralized governance model, allowing holders to participate in key decisions about the platform’s future development and direction. In summary, Blombard and its BLM token are designed to provide significant value to users by offering sophisticated tools for market analysis and by enabling a decentralized governance structure within the platform. This utility makes BLM a valuable asset for those seeking to enhance their trading and investment strategies.
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