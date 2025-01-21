سعر BlokPad (BPAD)
سعر BlokPad (BPAD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BPAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BlokPad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 335.88
- تغيير سعر BlokPad خلال اليوم هو -2.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BlokPad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BlokPad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BlokPad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BlokPad مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.62%
|30 يوم
|$ 0
|-10.31%
|60 يوم
|$ 0
|-16.82%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BlokPad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-2.62%
-17.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BLOKPAD by BLOKTOPIA is a multi-chain launchpad with 2 distinct arms. BLOKPAD VIP which incubates, nurtures and launches early stage crypto projects with the extensive knowledge and network gained from our own launch of BLOKTOPIA. The second is BLOKPAD ESSENTIAL which solely acts as a traditional launchpad for crypto projects. $BPAD is the native token of BLOKPAD ESSENTIAL used to gain allocations in launching projects, whereas $BLOK is the native tokens used on BLOKPAD VIP. When either $BPAD or $BLOK is used to stake to gain entires and allocations on the projects launching on BLOKPAD $BPAD will be given as staking rewards in both BLOKPAD VIP and BLOKPAD ESSENTIAL.
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