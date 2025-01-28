سعر Blocto (BLT)
سعر Blocto (BLT) المباشر لليوم هو USD 0.00170221. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 399.74K. يتم تحديث سعر BLT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Blocto الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.93K
- تغيير سعر Blocto خلال اليوم هو -19.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 235.28M
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خلال اليوم، كان سعر Blocto مقابل USD هو $ -0.000422934721078371 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Blocto مقابل USD هو $ -0.0010027536 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Blocto مقابل USD هو $ -0.0011206055 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Blocto مقابل USD هو $ -0.0010787885079208454 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000422934721078371
|-19.90%
|30 يوم
|$ -0.0010027536
|-58.90%
|60 يوم
|$ -0.0011206055
|-65.83%
|90 يوم
|$ -0.0010787885079208454
|-38.79%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Blocto: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
-19.90%
-42.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Blocto is a cross-chain, integrated smart contract wallet service designed for both developers and users. In the vision we would like to be the Steam for dApps, A cross-chain dApp ecosystem for dApps to grow exponentially. Blocto token (BLT) is the utility and governance token of Blocto, which serves as the foundation of our ecosystem and the interconnective link between the wallet, Blocto-made products, and our users.
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