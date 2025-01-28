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سعر Blocto (BLT) المباشر لليوم هو USD 0.00170221 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 399.74K . يتم تحديث سعر BLT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Blocto الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.93K - تغيير سعر Blocto خلال اليوم هو -19.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 235.28M

أداء سعر Blocto (BLT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Blocto مقابل USD هو $ -0.000422934721078371 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Blocto مقابل USD هو $ -0.0010027536 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Blocto مقابل USD هو $ -0.0011206055 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Blocto مقابل USD هو $ -0.0010787885079208454 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000422934721078371 -19.90% 30 يوم $ -0.0010027536 -58.90% 60 يوم $ -0.0011206055 -65.83% 90 يوم $ -0.0010787885079208454 -38.79%

تحليل سعر Blocto (BLT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Blocto: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00128053$ 0.00128053 $ 0.00128053 24 ساعة مرتفع $ 0.00212893$ 0.00212893 $ 0.00212893 عالية طوال الوقت $ 3.51$ 3.51 $ 3.51 تغير السعر (1 ساعة) +0.16% تغير السعر (1يوم) -19.90% تغير السعر (7 أيام) -42.37%

معلومات سوق Blocto (BLT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: