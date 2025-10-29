سعر BlockyBoy by Matt Furie المباشر اليوم هو 0.00027703 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BLOCKYBOY إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BLOCKYBOY بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر BlockyBoy by Matt Furie المباشر اليوم هو 0.00027703 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BLOCKYBOY إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BLOCKYBOY بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن BLOCKYBOY

معلومات سعر BLOCKYBOY

الموقع الرسمي لـ BLOCKYBOY

اقتصاد توكن BLOCKYBOY

توقعات سعر BLOCKYBOY

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار BlockyBoy by Matt Furie

سعر BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 BLOCKYBOY إلى USD:

$0.00027725
$0.00027725$0.00027725
-15.20%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:29:54 (UTC+8)

معلومات سعر BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00022126
$ 0.00022126$ 0.00022126
24 ساعة منخفض
$ 0.0003324
$ 0.0003324$ 0.0003324
24 ساعة مرتفع

$ 0.00022126
$ 0.00022126$ 0.00022126

$ 0.0003324
$ 0.0003324$ 0.0003324

$ 0.00342977
$ 0.00342977$ 0.00342977

$ 0.00016021
$ 0.00016021$ 0.00016021

-1.92%

-15.28%

-71.38%

-71.38%

سعر BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) في الوقت الحقيقي هو $0.00027703. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BLOCKYBOY بين أدنى سعر $ 0.00022126 وأعلى سعر $ 0.0003324، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBLOCKYBOY على الإطلاق هو $ 0.00342977، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00016021.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BLOCKYBOY -1.92% على مدار الساعة الماضية، -15.28% على مدار 24 ساعة، و -71.38% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

$ 116.54K
$ 116.54K$ 116.54K

--
----

$ 116.54K
$ 116.54K$ 116.54K

420.69M
420.69M 420.69M

420,690,000.0
420,690,000.0 420,690,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BlockyBoy by Matt Furie هي $ 116.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BLOCKYBOY يبلغ 420.69M، مع إجمالي عرض 420690000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 116.54K.

سجل سعر BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BlockyBoy by Matt Furie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BlockyBoy by Matt Furie مقابل USD هو $ +0.0000185608 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BlockyBoy by Matt Furie مقابل USD هو $ -0.0002246126 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BlockyBoy by Matt Furie مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-15.28%
30 يوم$ +0.0000185608+6.70%
60 يوم$ -0.0002246126-81.07%
90 يوم$ 0--

ما هو BlockyBoy by Matt Furie ( BLOCKYBOY )

Blocky Boy wasn’t born to fit in—he was born to stand out. In a world of sleek logos, futuristic promises, and overpolished whitepapers, he arrived jagged, pixelated, and unapologetically rough around the edges. And that was his superpower.

While other tokens talked about “bridging finance” and “enterprise adoption,” Blocky Boy just kept stacking. Each block he placed wasn’t just another pixel—it was another meme, another inside joke, another piece of culture cemented forever on-chain. The higher he stacked, the stronger he became.

He wasn’t fast, but he was immovable. Scammers tried to rugpull in his presence, and their liquidity instantly froze, bricked over by his chunky fists. Influencers tried to spread FUD, but their words bounced right off his 8-bit armor. Blocky Boy wasn’t here to argue—he was here to block.

And the community loved it. Holders didn’t see him as just a meme; they saw him as a protector. A guardian of vibes. A living reminder that crypto didn’t have to be sleek to be strong—it just had to stack, one block at a time.

Legend says that whenever you see green candles that look like a perfect staircase, Blocky Boy is stacking himself higher. And when the market dips? He doesn’t fall—he just builds a stronger foundation.

Blocky Boy isn’t promising to change the world. He’s promising to block, stack, and vibe—forever.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

الموقع الرسمي

توقعات سعر BlockyBoy by Matt Furie (USD)

كم ستكون قيمة BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة BlockyBoy by Matt Furie.

تحقق الآن من توقعات سعر BlockyBoy by Matt Furie!

عملة BLOCKYBOY إلى العملات المحلية

توكنوميكس BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BLOCKYBOY والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

كم يساوي BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) اليوم؟
سعر BLOCKYBOY المباشر في USD هو USD 0.00027703، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BLOCKYBOY إلى USD الحالي؟
سعر BLOCKYBOY إلى USD الحالي هو $ 0.00027703. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ BlockyBoy by Matt Furie ؟
القيمة السوقية لعملة BLOCKYBOY هي $ 116.54K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BLOCKYBOY؟
العرض المتداول لتوكن BLOCKYBOY هو 420.69M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BLOCKYBOY؟
حقق BLOCKYBOY سعرًا قياسيًا قدره 0.00342977 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BLOCKYBOY؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00016021 BLOCKYBOY.
ما هو حجم تداول BLOCKYBOY؟
حجم تداول BLOCKYBOY المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع BLOCKYBOY هذا العام؟
قد يرتفع BLOCKYBOY هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BLOCKYBOY لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:29:54 (UTC+8)

تحديثات BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,032.97
$113,032.97$113,032.97

-1.40%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,997.61
$3,997.61$3,997.61

-2.42%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04169
$0.04169$0.04169

-10.22%

شعار Solana

Solana

SOL

$196.26
$196.26$196.26

-1.32%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1798
$3.1798$3.1798

-17.56%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,997.61
$3,997.61$3,997.61

-2.42%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,032.97
$113,032.97$113,032.97

-1.40%

شعار Solana

Solana

SOL

$196.26
$196.26$196.26

-1.32%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6541
$2.6541$2.6541

+0.68%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19421
$0.19421$0.19421

-2.78%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.08550
$0.08550$0.08550

+4,175.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002945
$0.00002945$0.00002945

+353.07%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.249
$2.249$2.249

+199.86%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000407
$0.000000000000000000000407$0.000000000000000000000407

+139.41%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000024
$0.000000000000000000000024$0.000000000000000000000024

+118.18%