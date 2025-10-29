معلومات سعر BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00022126 $ 0.00022126 $ 0.00022126 24 ساعة منخفض $ 0.0003324 $ 0.0003324 $ 0.0003324 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00022126$ 0.00022126 $ 0.00022126 24 ساعة مرتفع $ 0.0003324$ 0.0003324 $ 0.0003324 عالية طوال الوقت $ 0.00342977$ 0.00342977 $ 0.00342977 أدنى سعر $ 0.00016021$ 0.00016021 $ 0.00016021 تغير السعر (1 ساعة) -1.92% تغير السعر (1يوم) -15.28% تغير السعر (7 أيام) -71.38% تغير السعر (7 أيام) -71.38%

سعر BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) في الوقت الحقيقي هو $0.00027703. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BLOCKYBOY بين أدنى سعر $ 0.00022126 وأعلى سعر $ 0.0003324، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBLOCKYBOY على الإطلاق هو $ 0.00342977، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00016021.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BLOCKYBOY -1.92% على مدار الساعة الماضية، -15.28% على مدار 24 ساعة، و -71.38% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

القيمة السوقية $ 116.54K$ 116.54K $ 116.54K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 116.54K$ 116.54K $ 116.54K إمداد دورة التداول 420.69M 420.69M 420.69M إجمالي العرض 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BlockyBoy by Matt Furie هي $ 116.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BLOCKYBOY يبلغ 420.69M، مع إجمالي عرض 420690000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 116.54K.