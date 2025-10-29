سعر BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)
-1.92%
-15.28%
-71.38%
-71.38%
سعر BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) في الوقت الحقيقي هو $0.00027703. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BLOCKYBOY بين أدنى سعر $ 0.00022126 وأعلى سعر $ 0.0003324، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBLOCKYBOY على الإطلاق هو $ 0.00342977، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00016021.
فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BLOCKYBOY -1.92% على مدار الساعة الماضية، -15.28% على مدار 24 ساعة، و -71.38% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.
القيمة السوقية الحالية لـ BlockyBoy by Matt Furie هي $ 116.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BLOCKYBOY يبلغ 420.69M، مع إجمالي عرض 420690000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 116.54K.
خلال اليوم، كان سعر BlockyBoy by Matt Furie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BlockyBoy by Matt Furie مقابل USD هو $ +0.0000185608 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BlockyBoy by Matt Furie مقابل USD هو $ -0.0002246126 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BlockyBoy by Matt Furie مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-15.28%
|30 يوم
|$ +0.0000185608
|+6.70%
|60 يوم
|$ -0.0002246126
|-81.07%
|90 يوم
|$ 0
|--
Blocky Boy wasn’t born to fit in—he was born to stand out. In a world of sleek logos, futuristic promises, and overpolished whitepapers, he arrived jagged, pixelated, and unapologetically rough around the edges. And that was his superpower.
While other tokens talked about “bridging finance” and “enterprise adoption,” Blocky Boy just kept stacking. Each block he placed wasn’t just another pixel—it was another meme, another inside joke, another piece of culture cemented forever on-chain. The higher he stacked, the stronger he became.
He wasn’t fast, but he was immovable. Scammers tried to rugpull in his presence, and their liquidity instantly froze, bricked over by his chunky fists. Influencers tried to spread FUD, but their words bounced right off his 8-bit armor. Blocky Boy wasn’t here to argue—he was here to block.
And the community loved it. Holders didn’t see him as just a meme; they saw him as a protector. A guardian of vibes. A living reminder that crypto didn’t have to be sleek to be strong—it just had to stack, one block at a time.
Legend says that whenever you see green candles that look like a perfect staircase, Blocky Boy is stacking himself higher. And when the market dips? He doesn’t fall—he just builds a stronger foundation.
Blocky Boy isn’t promising to change the world. He’s promising to block, stack, and vibe—forever.
