توكنوميكس Blocky Ai Agent (BLOCKY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Blocky Ai Agent (BLOCKY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Blocky Ai Agent (BLOCKY) Blocky Ai Agent is a meme token that embraces the entire crypto market with a funny yet respectful character. Many are already creating memes and videos about Blocky, celebrating its unique personality Blocky stands out by bridging crypto culture with real-world dreams, turning them into memes — whether it's teaching people about crypto or wearing your favorite sports team, Blocky is full customizable to make you meme look the way you want and have fun. The idea came from a familiar experience—friends and family constantly asking about crypto. Blocky represents all of us in that position: the go-to person for blockchain questions. According to legend, Blocky was born from the first Bitcoin genesis block in 2009. He inherited the keys to a mythical wallet holding 1 million satoshis. But don’t worry—Blocky’s not here to dump الموقع الرسمي: https://blockyaiagent.io/ اشتر BLOCKY الآن!

توكنوميكس Blocky Ai Agent (BLOCKY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Blocky Ai Agent (BLOCKY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 164.91K $ 164.91K $ 164.91K إجمالي العرض: $ 945.50M $ 945.50M $ 945.50M العرض المتداول: $ 945.50M $ 945.50M $ 945.50M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 164.91K $ 164.91K $ 164.91K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0033202 $ 0.0033202 $ 0.0033202 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00017477 $ 0.00017477 $ 0.00017477 معرفة المزيد عن سعر Blocky Ai Agent (BLOCKY)

توكنوميكس Blocky Ai Agent (BLOCKY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Blocky Ai Agent (BLOCKY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BLOCKY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BLOCKY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BLOCKY، استكشف السعر المباشر لتوكن BLOCKY!

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