سعر Blocky Ai Agent (BLOCKY)
سعر Blocky Ai Agent (BLOCKY) المباشر لليوم هو USD 0.00227826. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.22M. يتم تحديث سعر BLOCKY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Blocky Ai Agent الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Blocky Ai Agent خلال اليوم هو -2.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 975.00M
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خلال اليوم، كان سعر Blocky Ai Agent مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Blocky Ai Agent مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Blocky Ai Agent مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Blocky Ai Agent مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.16%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Blocky Ai Agent: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.40%
-2.16%
-25.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Blocky Ai Agent is a meme token that embraces the entire crypto market with a funny yet respectful character. Many are already creating memes and videos about Blocky, celebrating its unique personality Blocky stands out by bridging crypto culture with real-world dreams, turning them into memes — whether it's teaching people about crypto or wearing your favorite sports team, Blocky is full customizable to make you meme look the way you want and have fun. The idea came from a familiar experience—friends and family constantly asking about crypto. Blocky represents all of us in that position: the go-to person for blockchain questions. According to legend, Blocky was born from the first Bitcoin genesis block in 2009. He inherited the keys to a mythical wallet holding 1 million satoshis. But don’t worry—Blocky’s not here to dump
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