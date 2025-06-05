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سعر Blocky Ai Agent (BLOCKY) المباشر لليوم هو USD 0.00227826 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.22M . يتم تحديث سعر BLOCKY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Blocky Ai Agent الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Blocky Ai Agent خلال اليوم هو -2.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 975.00M

أداء سعر Blocky Ai Agent (BLOCKY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Blocky Ai Agent مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Blocky Ai Agent مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Blocky Ai Agent مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Blocky Ai Agent مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.16% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Blocky Ai Agent (BLOCKY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Blocky Ai Agent: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00214537$ 0.00214537 $ 0.00214537 24 ساعة مرتفع $ 0.00250859$ 0.00250859 $ 0.00250859 عالية طوال الوقت $ 0.0033202$ 0.0033202 $ 0.0033202 تغير السعر (1 ساعة) +0.40% تغير السعر (1يوم) -2.16% تغير السعر (7 أيام) -25.35%

معلومات سوق Blocky Ai Agent (BLOCKY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: