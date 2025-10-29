معلومات سعر Blocklens AI (BLS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +4.04% تغير السعر (1يوم) +16.83% تغير السعر (7 أيام) -2.56%

سعر Blocklens AI (BLS) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BLS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBLS على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BLS +4.04% على مدار الساعة الماضية، +16.83% على مدار 24 ساعة، و -2.56% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Blocklens AI (BLS)

القيمة السوقية $ 53.98K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 53.98K إمداد دورة التداول 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Blocklens AI هي $ 53.98K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BLS يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 53.98K.