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سعر BlockInsightAI (BIAI) المباشر لليوم هو USD 0.01344619 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.34M . يتم تحديث سعر BIAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BlockInsightAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.22K - تغيير سعر BlockInsightAI خلال اليوم هو +1.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر BlockInsightAI (BIAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BlockInsightAI مقابل USD هو $ +0.00016009 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BlockInsightAI مقابل USD هو $ +0.0318200294 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BlockInsightAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BlockInsightAI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00016009 +1.20% 30 يوم $ +0.0318200294 +236.65% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BlockInsightAI (BIAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BlockInsightAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01280497$ 0.01280497 $ 0.01280497 24 ساعة مرتفع $ 0.01726548$ 0.01726548 $ 0.01726548 عالية طوال الوقت $ 0.0198453$ 0.0198453 $ 0.0198453 تغير السعر (1 ساعة) +0.39% تغير السعر (1يوم) +1.20% تغير السعر (7 أيام) -15.14%

معلومات سوق BlockInsightAI (BIAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: