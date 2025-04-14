سعر BlockGames (BLOCK)
سعر BlockGames (BLOCK) المباشر لليوم هو USD 0.00283768. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.93M. يتم تحديث سعر BLOCK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BlockGames الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BlockGames خلال اليوم هو -1.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 679.32M
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خلال اليوم، كان سعر BlockGames مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BlockGames مقابل USD هو $ +0.0000388608 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BlockGames مقابل USD هو $ -0.0019005940 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BlockGames مقابل USD هو $ -0.01408812664629671 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.09%
|30 يوم
|$ +0.0000388608
|+1.37%
|60 يوم
|$ -0.0019005940
|-66.97%
|90 يوم
|$ -0.01408812664629671
|-83.23%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BlockGames: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.22%
-1.09%
+39.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Introducing a new era of rewarded data ownership for mobile gamers worldwide. BlockGames is building a Player Network with Universal Player Profiles that unlock real data economies. This new paradigm empowers the next wave of innovative publishing applications and gaming experiences driven by rewards. The BlockGames Player Network is developed by BlockGames Labs.
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