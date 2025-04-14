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سعر BlockGames (BLOCK) المباشر لليوم هو USD 0.00283768 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.93M . يتم تحديث سعر BLOCK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BlockGames الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر BlockGames خلال اليوم هو -1.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 679.32M

أداء سعر BlockGames (BLOCK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BlockGames مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BlockGames مقابل USD هو $ +0.0000388608 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BlockGames مقابل USD هو $ -0.0019005940 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BlockGames مقابل USD هو $ -0.01408812664629671 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.09% 30 يوم $ +0.0000388608 +1.37% 60 يوم $ -0.0019005940 -66.97% 90 يوم $ -0.01408812664629671 -83.23%

تحليل سعر BlockGames (BLOCK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BlockGames: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00278127$ 0.00278127 $ 0.00278127 24 ساعة مرتفع $ 0.00300671$ 0.00300671 $ 0.00300671 عالية طوال الوقت $ 0.250579$ 0.250579 $ 0.250579 تغير السعر (1 ساعة) -1.22% تغير السعر (1يوم) -1.09% تغير السعر (7 أيام) +39.73%

معلومات سوق BlockGames (BLOCK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: