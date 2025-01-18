سعر BlockDefend AI (DEFEND)
سعر BlockDefend AI (DEFEND) المباشر لليوم هو USD 0.00474684. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DEFEND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BlockDefend AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 54.41
- تغيير سعر BlockDefend AI خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BlockDefend AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BlockDefend AI مقابل USD هو $ -0.0008337079 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BlockDefend AI مقابل USD هو $ -0.0001993924 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BlockDefend AI مقابل USD هو $ -0.0017158357137972645 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0008337079
|-17.56%
|60 يوم
|$ -0.0001993924
|-4.20%
|90 يوم
|$ -0.0017158357137972645
|-26.54%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BlockDefend AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+0.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Restore Your Digital Safety Within The Web3 Ecosystem. The World’s Best Antivirus Platform BlockDefend AI installs as a browser extension. It vets the parties and properties you interact with on the Web to warn you before you take potentially dangerous actions. Blockdefend also integrates with wallets like metamask providing security right there. BlockDefend AI introduces the BlockDefend Protection Fund—a groundbreaking initiative dedicated to providing financial compensation to victims of Web3 hacks. This fund represents a significant stride towards a more secure and trustworthy digital asset ecosystem, offering a safety net for users navigating the complexities of decentralized technologies.
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