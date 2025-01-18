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سعر BlockDefend AI (DEFEND) المباشر لليوم هو USD 0.00474684 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DEFEND مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BlockDefend AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 54.41 - تغيير سعر BlockDefend AI خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر BlockDefend AI (DEFEND) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BlockDefend AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BlockDefend AI مقابل USD هو $ -0.0008337079 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BlockDefend AI مقابل USD هو $ -0.0001993924 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BlockDefend AI مقابل USD هو $ -0.0017158357137972645 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0008337079 -17.56% 60 يوم $ -0.0001993924 -4.20% 90 يوم $ -0.0017158357137972645 -26.54%

تحليل سعر BlockDefend AI (DEFEND)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BlockDefend AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.627644$ 0.627644 $ 0.627644 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +0.53%

معلومات سوق BlockDefend AI (DEFEND)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: